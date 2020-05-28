أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، تمديد ساعات العمل في المرافق العدلية إلى الساعة السادسة والنصف مساءً ويعتمد الخطة التشغيلية للخدمات العدلية بعد رفع تعليق الحضور لمقرات العمل.

وأكدت الوزارة عبر حسابها في «تويتر» استمرارها في تقديم الخدمات الإلكترونية في كافة قطاعاتها (القضاء، التوثيق، التنفيذ، الصلح، التدريب، المحاماة، وغيرها) ما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية ومركز التواصل الموحد.

وأشارت الوزارة إلى تفعيل مسار التقاضي عن بعد في كافة الجلسات الملغاة لكافة القضايا في جميع المحاكم بدءًا من تاريخ 15 شوال الجاري ووضع خطة للانتهاء منها.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم البدء في استقبال المستفيدين في مرافقها العدلية للخدمات التي تتطلب الحضور بدءًا من تاريخ 22 شوال الجاري بعد استكمال تهيئة جميع المقار وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

أما بخصوص استقبال طلبات المواعيد للحضور للمرافق العدلية للخدمات سيكون ابتداء من تاريخ 15 شوال.