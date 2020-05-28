أوضحت مديرية الدفاع المدني بحائل أن فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمركز تربة التابع لمحافظة بقعاء، باشرت بلاغاً عن احتجاز قطيع من الماشية بمادة «القار» في منطقة صحراوية، ولازالت الأعمال قائمة لإخراجها مع وجود صعوبة في ذلك، حيث اتضح أن المادة البترولية من مخلفات إحدى الشركات العاملة في مجال صيانة الطرق.

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل العقيد نافع الحربي، مؤسسات صيانة الطرق ومقاولي التنفيذ إلى استشعار المسؤولية والأمانة الملقاة على عواتقهم، بمراعاة الطرق الآمنة والتخلص من بقايا مثل هذه المواد كونها خطر يهدد السلامة ويلحق الأذى بالمواشي، وعدم إلقاء مخلفاتها في المواقع المكشوفة ومناطق الرعي، مؤكداً أنه سيتم تطبيق النظام بحق المتسبب في ذلك.