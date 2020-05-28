أكدت مؤسسة النقد لـ«عكاظ»، أنه سيتم استئناف كافة الأعمال في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي مع التأكيد على تجهيز مقرات العمل بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم المكتبية في بيئة عمل آمنة، وتطبيق العودة تدريجياً وفقاً لتقدير كل بنك، ويشمل ذلك تشغيل كامل لفروع البنوك ومراكز التحويل وفقاً لأوقات العمل الطبيعية المحددة بموجب تعليمات المؤسسة السابقة الصادرة قبل فترة إجراءات منع التجول، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق ١٤٤١/١٠/٨ الموافق ٢٠٢٠/٥/٣١.

وأوضحت المؤسسة أن ذلك يأتي إنفاذاً للموافقة الكريمة الصادرة في تاريخ ١٤٤١/١٠/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٥/٢٦، المتضمنة عدداً من القرارات ومنها رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة ابتداء من يوم الأحد ١٤٤١/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٥/٣١، وحتى نهاية يوم السبت ١٤٤١/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٠، والعودة بعد ذلك لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول فيما عدا مدينة مكة المكرمة مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية والوقائية والتباعد الاجتماعي.