اكتست خرائط محرك البحث الشهير «قوقل» منذ صباح اليوم (الخميس) باللون الأحمر في كافة مدن ومحافظات المملكة، عدا مدينة مكة المكرمة، وذلك بعد ٦٦ يوماً خلت فيها الشوارع من الزحام، وبعد إتاحة التجول من الساعة ٦ صباحاً حتى ٣ عصراً، والسماح بالتنقل بين المناطق، وعودة بعض الأنشطة الاقتصادية.

وكانت المملكة قد بدأت في ٢٣ من مارس الماضي تطبيق منع التجول الجزئي، حيث خلت الشوارع والميادين من حركة السير للسيارات والمشاة، تجاوباً مع الأمر الذي يقضي بالبقاء في المنزل ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة ٢١ يوماً، كإجراء احترازي لمنع تفشي فايروس «كورونا» المستجد، وامتداداً لما تبذله الدولة من جهود وتدابير احترازية لمواجهة الجائحة، وحفاظاً على صحة وسلامة الموطنين والمقيمين.

وفي مساء (الجمعة) الماضية، تم تطبيق منع التجول الكلي ليشمل أيام عيد الفطر وحتى يوم أمس (الأربعاء)، كإجراءات وقائية للحد من تفشي الفايروس.