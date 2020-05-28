قامت الهيئة الملكية بينبع بتشغيل ثلاثة أجهزة للكشف عن فايروس كورونا المستجد (SARS-Cov2)، وذلك بدعم من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وتعمل الأجهزة على الكشف عن فايروس كورونا من خلال تقنية التشخيص الجزيئي وذلك باستخدام عينات مسحة من الأنف أو الحلق أو أي ناتج من الرئتين للكشف عن الفايروس، ويستهدف التحليل كشف جينات معينة من الفايروس تزيد من دقة نتائج التحليل وحساسيته.

يذكر أن مختبرات المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع حصلت أخيراً على اعتماد من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) المرتبط بنظام حصن الإلكتروني لمراقبة وإدارة الأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة لإجراء واعتماد التحاليل الخاصة بفايروس كورونا وإدخالها ضمن الإحصاءات اليومية للإصابات الإيجابية للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).