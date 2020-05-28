أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والهيئة العامة للأوقاف، اليوم (الخميس) مبادرة «عمارة المساجد»، التي تهدف إلى صيانة وتنظيف وتعقيم 11000 جامع ومسجد ومرافقها في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي المبادرة في إطار الشراكة والتعاون المستمر بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والهيئة العامة للأوقاف لخدمة بيوت الله، وصرف غلال الأوقاف الموقوفة على المساجد فيما خصصت له ووفق شروط واقفيها.

وتلتقي أهداف الطرفين في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين بيئة المساجد وتطوير الخدمات المقدمة بها، وتهيئة البيئة الصحية في مكونات المساجد ومرافقها، وتمكين الكيانات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق وتفعيل دورها والشراكة معها في تنفيذ مثل هذه المشاريع.

وتشمل المبادرة 3 مسارات تتمثل في: مسار الصيانة، ومسار التعقيم، ومسار التنظيف، حيث سيتم العمل على صيانة المساجد ومرافقها من دورات مياه ومواقف وغيرها، وإصلاح الأعطال الكهربائية وأعطال التكييف والإضاءة، إضافة إلى العمل على نظافة الفرش والسجاد واستبدال التالف منه، وصيانة الصوتيات وكاميرات المراقبة وغيرها من محتويات المساجد.

يشار إلى أن المبادرة جاءت تزامناً مع إعلان عودة الصلوات في المساجد التي ستبدأ اعتباراً من الأحد القادم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس «كورونا» المستجد، ليتمكن المصلون من أداء الصلاة في بيوت الله براحة وطمأنينة.

من جهة أخرى، قامت إدارة النظافة ببلدية محافظة الخرج بأعمال نظافة وتعقيم واجهات ومداخل المساجد في أحياء المحافظة والمراكز التابعة لها، ضمن جهود البلدية في المسؤولية الاجتماعية بعد قرار فتح المساجد والجوامع لأداء الصلوات، وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس «كورونا».