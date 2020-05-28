أعلنت الخطوط السعودية أن الرحلات الداخلية سوف تستأنف بتاريخ 31 مايو الجاري.

وستكون البداية من وإلى الرياض إلى الوجهات: جدة والدمام وأبها وجيزان، فيما تستأنف الرحلات من وإلى جدة إلى الوجهات: الرياض والدمام وأبها وجيزان.

ووفقاً لمصادر في السعودية بأنة ابتداء من 1 يونيو المقبل ستكون الرحلات من الرياض وجدة إلى المدينة المنورة وتبوك والقصيم ونجران.

وأوضحت المصادر أن التشغيل لجميع الرحلات الداخلية من وإلى جدة سيكون عبر الصالة رقم 1 بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد.

وقد أنهت الخطوط كافة الاستعدادات لخدمة المسافرين وفق ماهو متخذ من أجل السلامة العامة.

وأكدت الخطوط السعودية جاهزيتها لاستئناف تشغيل الرحلات الداخلية مع التنسيق مع هيئة الطيران المدني حيث ستكون المرحلة الأولى بتشغيل 60 رحلة داخلية يوميا.