أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية سليمان بن فهد الخميس، أن الفرع يعمل على مجموعة من الإجراءات قبيل بدء إعادة الصلاة بالجوامع والمساجد، لافتا إلى أن فرع المنطقة الشرقية قام بتطبيق التعليمات بالجوامع والمساجد كافة لحماية المصلين بإذن الله من العدوى، مبينا، أن تلك التعليمات تشدد على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات القيادة بمواجهة فايروس كورونا المستجد، وذلك حسب توجيه الوزير د. عبداللطيف آل الشيخ⁩.

وذكر، أن فرع الوزارة قام بتكليف مؤسسات النظافة والصيانة بنظافة الجوامع والمساجد التي عليها متعهد نظافة، والتي تزيد في مجموعها على 4000 آلاف ما بين مسجد وجامع، حيث عكف الفرع خلال فترة إيقاف الصلاة بالجوامع والمساجد، على استغلال تلك الفترة بأعمال التنظيف والتعقيم وكذلك الصيانة. كما يقوم الفرع حاليا بتكليف خدم المساجد بتنظيف المساجد المعينين عليها، وإيمانا من الفرع بأهمية تقليل أعداد التجمعات بالجوامع لتأدية صلاة الجمعة، قام الفرع بفتح عدد من الجوامع المؤقتة تخفيفاً على المسلمين، وتأمين الخطباء المتعاونين بتلك الجوامع.

وعبر الخميس عن شكره لكافة إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بجميع المحافظات والمدن بالمنطقة الشرقية، والتي تقوم بمتابعة تنفيذ الإجراءات والتعليمات والتأكيد على الخطباء والأئمة والمؤذنين بتطبيق تلك الضوابط وهي:

1. فتح المساجد قبل الأذان بـ(15) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ(10) دقائق.

2. الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى (10) دقائق.

3. فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.

4. رفع المصاحف والكتب مؤقتاً.

5. إلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصل.

6. ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين.

7. إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه.

8. عدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شي آخر من طيب أو سواك.

9. إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات والضوابط تأتي بمتابعة مستمرة من وزير الشؤون الإسلامية وفقه الله، سائلا المولى عز وجل أن يجزي الحكومة خير الجزاء على ما تقوم به من جهود جبارة ودعم مستمر وعناية بالمواطنين والمقيمين، محققين بذلك أعلى معايير الصحة، معبرا عن امتنانه وشكره عن الجهود المبذولة من وزارة الصحة، وجهدها الجبار في احتواء تفشي هذا الوباء وشكر جزيل إلى الجمعيات التعاونية على ما بذلوه خلال الفترة الماضية، من توعية المقيمين بلغات عدة ومشاركة وزارة الصحة في إيصال رسالتها التوعوية للناس. كما نهيب بجموع المصلين إلى ضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المطبقة بالمساجد حفاظاً على سلامة مرتادي بيوت الله.