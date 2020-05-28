كشفت أمانة المنطقة الشرقية تمكنها خلال اليوم الرابع من عيد الفطر المبارك من تطهير وتعقيم 1169 موقعا، والقيام بـ564 جولة رقابية، فيما قامت بـ18 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، كما تم قيد 23 مخالفة للأنشطة المستثناة خلال ساعات منع التجول، و6 مخالفات تكدس بالأسواق المركزية، و13 مخالفة ضمن التدابير الصحية في المراكز التجارية. وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الأمانة الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس «كوفيد 19»، التي كثّفتها الفرق الميدانية التابعة لها بدءاً من عيد الفطر المبارك استكمالاً لما بدأت به منذ بدء هذه الجائحة.

وتؤكد الأمانة مواصلة الحملات الرقابية التي تشمل بلديات المُدن والمحافظات التابعة لها، والتي تستهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، لتعزيز السلامة والبيئة الصحية للمواطنين والمقيمين.

ودَعت أمانة المنطقة الشرقية جميع المواطنين والمقيمين، بالتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها، للإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز 940.