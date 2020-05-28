أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 1644 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل إجمالي الحالات إلى 80185 حالة، وتسجيل 3531 حالة تعافي جديدة ليصل الإجمالي إلى 54553 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 441 حالة وفاة بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.وتوزعت الحالات بين المناطق على النحو التالي: الرياض 611 حالة جدة 360 حالة مكة المكرمة 148 الدمام101 الهفوف91 المدينة المنورة50 الخبر46 الظهران25 الطائف22 حائل20 المبرز17 الجبيل17 تبوك16 خليص15 القطيف13 بقيق13 راس تنورة8 الشارف8 الجفر5 نجران5 بريدة4 خميس مشيط4 الخرج4 بيش3 العيص2 ينبع2 القريات2 العضة2 النماص2 الخفجي2 صفوى2 جازان2 عرعر2 فيما سجلت حالة واحدة في كل من خيبر والرس وعيون الجواء وعنيزة والمظيليف والقنفذة والهدا ورنية وابها والمجاردة واحد رفيدة والنعيرية وحفر الباطن والغزالة والطوال وفيفاء وصبيا وشرورة والدلم والمجمعة