بدأت أمانة منطقة تبوك بتطبيق خطة البدء التدريجي لعودة الحياة بالمنطقة إلى طبيعتها، من خلال التأكيد على أصحاب المنشآت التجارية، أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى في جميع أعمالها، مؤكدة في ذات السياق ضرورة الرفع من الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على السلامة العامة.



وأشارت الأمانة إلى أن أعمال البلديات بشقيها الوقائي والرقابي متواصلة على مدار اليوم، من خلال الحملات المجدولة والجولات الترددية لمراقبيها، ووقوفهم على جميع المحلات والمتاجر الخاضعة لصحة البيئة والمحلات التي تعمل ضمن نطاق مهام مسؤولياتها، وإلزام أصحابها والعاملين بها باتخاذ أقصى درجات التدابير المتعلقة بالنظافة والتطهير والتعقيم، واتباع الأساليب والإرشادات التي تنص عليها أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبينةً أنها تسخر خلال الفترة القادمة من الرفع الجزئي للمنع، جميع فرقها الميدانية للقيام بمهامها وواجباتها من خلال عمليات التعقيم والتطهير والرش، للأسواق المركزية والمتاجر والميادين العامة والطرق والأرصفة، ومراكز التسوق، مضيفةً أنها ستتخذ من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية أقصاها، للحد من انتشار فايروس كورونا والحيلولة دون انتقاله، والعمل على مكافحته باستخدام جميع المواد والمطهرات والمعقمات التي تفي بالغرض، ولا تضر بصحة الإنسان، ولا تتسبب بتلوث في البيئة.



وشددت أمانة تبوك على أنها ستبذل كل ما في وسعها لضمان جودة الغذاء والحفاظ على سلامة المتسوقين، منبهة في ذات الوقت إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات التي نصت عليها المواد المنظمة لجميع التراخيص الخاضعة لأعمال الأمانة، بحق المخالفين سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات.



من جهة أخرى نفذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خطة عمل مكثفة لتنظيف وتعقيم طرق وشوارع وأحياء المنطقة، ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا، من خلال تنفيذ خطة عمل وقائية تشمل النظافة والتطهير والتعقيم والإصحاح لكافة الطرق والشوارع والأحياء وتجمعات العمالة والمرافق العامة، وكذلك تكثيف عمليات الإصحاح البيئي والتعقيم المستمر لحاويات النفايات للمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة، إلى جانب تطبيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتنفيذ الخطط الاحترازية للحد من التجمعات، وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم بجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.