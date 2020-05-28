اطمأن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري، على صحة المتطوعيْن الصحييْن عبدالعزيز آل معيض، وسعود حسن، وذلك إثر الحادثة المرورية التي تعرضا لها خلال أدائهما لمهام عملهما في إيصال الأدوية من مستشفى عسير المركزي إلى عدد من المستفيدين ضمن مبادرة «دواؤك يوصلك» من خلال منصة التطوّع الصحي.

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام صحتي عسير ونجران للمتطوعيْن في مقر صحة عسير، والاطمئنان على صحتهما وتكريمهما تقديراً لجهودهما المخلصة.

وأكد عسيري شكره وتقديره البالغ باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات صحة عسير للمتطوعيْن على حرصهما وتفانيهما في أداء واجبهما التطوعي، مثمناً لهما حسن الأداء الملحوظ منذ بدء مشاركتهما التطوعية، مؤكداً اهتمام وزارة الصحة بجميع المتطوعين الصحيين وتقدير جهودهم المبذولة خلال مواجهة جائحة فايروس «كورونا».