أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم الإجراءات الاحترازية التي وجّه بتنفيذها وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ أخيراً.

وتضمنت الإجراءات ترجمة التعليمات للمصلين ومرتادي المساجد لغير الناطقين باللغة العربية، إذ تم بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصفراء، وجمعية الدعوة بشمال بريدة، ترجمة تلك التعليمات إلى عدد من اللغات مثل الأوردية والبنغالية والمليبارية والهندية وغيرها.

وذكر المدير العام للفرع الشيخ عبدالرحمن السويلم، أنه تم تزويد جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة بروابط لهذه الترجمات للإفادة منها، وسيتم وضع إعلانات توضيحية ومترجمة عند أبواب الجوامع والمساجد.