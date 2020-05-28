عندما بدأت «عكاظ» إصدار أول أعدادها يوم السبت 3 ذي الحجة 1379 (28 مايو 1960) ضمن صحافة الأفراد برئاسة تحرير أحمد عبدالغفور عطار (صاحب الامتياز)، عنيت بشؤون الفكر والمجتمع، واهتمت بالمقالات الأدبية والحوارات والقضايا الصحفية، لكنها تميزت في هذا العدد الافتتاحي بحوار مع الملك فيصل بن عبدالعزيز (كان حينها ولياً للعهد)، ونشر على صفحة كاملة، فما قصة الحوار؟بعد الموافقة على إصدار «عكاظ»، وموافقة رئيس مجلس الوزراء الأمير (الملك فيصل) على اللقاء الصحفي؛ سافر أحمد عبدالغفور عطار إلى الرياض لمقابلته، ثم نشر في صفحة كاملة في العدد الأول من «عكاظ». يقول العطار في مذكراته: «قابلته بمكتبه وسألته في مختلف الشؤون، فأجاب أجوبة بليغة، تحدث في سياسة الدولة وفي السياسة العامة، وفي الأدب، وفي قواعد الحكم الرشيد، واستغرق الحديث أكثر من ساعة».