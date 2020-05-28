باعتبارها أحد أهم المؤسسات الصحفية السعودية، حظيت صحيفة “عكاظ” باهتمام عدد من ملوك السعودية ورؤساء الدول الأخرى ، من خلال تواجدهم على صفحات «عكاظ» عبر حورات مطولة، أو زياراتهم لمقر الصحيفة أو أجنحتها المقامة في مناسبات مختلفة ، ومنهم الملوك: فيصل ،خالد ، فهد، عبدالله، وسلمان.ففي أكتوبر عام 1996 شرفت المؤسسة بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حين كان أميرا لمنطقة الرياض، «الطباعة المتزامنة» للصحيفة، وقال -حفظه الله- خلال كلمته: «إن «عكاظ» من المؤسسات الناجحة بشهادة الجميع فللإعلام المقروء تأثيره القوي، وقد احتفظت الصحافة بميزتها ومركزها، كما أن استقطاب أصحاب الفكر النير أمر مطلوب لفتح المجال للجميع للمساهمة في العمل الصحفي». مشددا آنذاك على أن الدولة لا تضع رقابة على الصحف، ما يستوجب طرح الآراء المتبادلة من واقع المسؤولية، مطالبا الجميع بالصدق مع النفس وافتراض حسن النية في العاملين بالأجهزة الإعلامية.وفي مارس 2003، التقى الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -يرحمه الله- بأسرة «عكاظ» وكتابها والمفكرين في الملتقى السنوي الأول بمقر الصحيفة في جدة، ودعا المسؤولين إلى التفاعل مع ما يكتب في الصحافة وأن يشكروا من يدلهم على الخطأ، فيما حض الكتاب والصحفيين على استشعار مسؤولية الكلمة ومخاطبة الناس بما ينفعهم وأن يكون الكاتب عونا للحق ومصوبا لمن أخطأ. وعبر الأمير نايف في لقائه عن سعادته بوجوده في مقر صحيفة «عكاظ»، مجددا التأكيد على مسؤوليتها الكبيرة في مخاطبة الرأي العام.أما في نوفمبر 2016، فاستقبلت «عكاظ» بمقرها الرئيسي بجدة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في منتداها وحوارها المفتوح الذي جمع الكتاب والمفكرين والأدباء من كافة مدن السعودية. ولفت الأمير خالد في الحوار إلى أن مؤسسات ومنظمات خارجية مشبوهة تستخدم كافة الوسائل لتشويه صورة المملكة. ودعا السعوديين إلى الرد الحازم على من يشكك في تاريخ بلادهم.وفي يناير 2020، حل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان ضيفا على منتدى حوار المسؤولية الذي احتضنته «عكاظ» في مقرها بجدة، بحضور عدد من الكتاب والإعلاميين، بمناسبة مرور عام على تعيينه نائبا لأمير منطقة مكة، وقال الأمير بدر: «أسعد اليوم بوجودي مع هذه الكوكبة للحديث عن ملامح ومستقبل التنمية في المنطقة»، مضيفا أن الإعلام مرآة المسؤول، وفي الوقت ذاته هو صوت المواطن، كما يقع على كاهل المنتسبين إليه مسؤولية كبيرة تتمثل في تبني رسائل التوعية وإبراز منجزات ومشاريع الدولة. وشهدت الصحيفة زيارات متعددة لأمراء ووزراء ومسؤولين وسفراء.