في رحلة عانق فيها الليل النهار، بحثاً عن الحقيقة ونقل الصورة بجميع أبعادها دون تفريط في المهنية والمصداقية، أمضت «عكاظ» 6 عقود رافقت خلالها عمارة الحجر والفكر بمداد الكلمة حتى أصبحت قلعة إعلامية عملاقة تتربع على عرش الصحافة في منطقة الخليج العربي، بل ويمتد تأثيرها إلى أقصى البلدان العربية والأجنبية.واعتزازاً برحلة التميز التي طوّعت المستحيل وأحالت الظلام إلى نور لتكون شاهداً ومحفزاً لمسيرة التنمية والتنوير في بلاد الحرمين، تحتفل مؤسسة «عكاظ» اليوم الخميس الثامن والعشرين من مايو 2020 بمرور 60 عاماً على صدور عددها الأول في 3 ذي الحجة 1379هـ الموافق 28 مايو 1960، إذ تلقى أحمد عبدالغفور عطار خطاباً من المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر يحمل رقم 924 /‏5 /‏2 /‏م 13 رجب 1379هـ يفيده بإصدار مجلة عكاظ من مدينة الطائف.صدر العدد الأول من الصحيفة، وكانت قيمة النسخة ربع ريال متخذاً شكل الصحيفة وليس المجلة، ما أعجب المدير العام للإذاعة والصحافة الذي أرسل برقية إلى أحمد عطار يُفيده بالموافقة على استمرار إصدارها كصحيفة يومية تصدر من الطائف، وصدر العدد الثاني يوم السبت 17 /‏12 /‏1379هـ وبدأت صفحتها بكلمة الملك فيصل بن عبدالعزيز.من صحيفة فرد إلى مؤسسةصدر المرسوم الملكي رقم 62 بتاريخ 24 شعبان 1383هـ الموافق 5 يناير 1964 وأقر تنفيذ نظام المؤسسات الأهلية حيث ينهي نظام الملكيات الفردية للصحف والمجلات ويستبدلها بمؤسسات أهلية صحفية، وبالفعل صدر قرار تأسيس صحيفة «عكاظ» من 28 عضواً برأس مال 280000، قيمة السهم الواحد 1000 ريال، ولكل عضو 10 أسهم، وقد صدر العدد الأول من صحيفة «عكاظ» بعد تحويلها لمؤسسة أهلية في 11 جمادى الثانية 1384هـ الموافق 17 أكتوبر 1964.