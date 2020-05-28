ضمت قائمة الأعضاء المؤسسين في أول جمعية عمومية لمؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر 28 اسما، رحلوا جميعهم ولم يبق على قيد الحياة سوى عضو واحد فقط، وهو الدكتور عبدالرحمن العمري. واشتملت القائمة على كل من: أحمد عبدالغفور عطار، الشيخ أحمد شطا، أحمد زيدان، أحمد علي، أيوب صبري، الدكتور جلال آشي، جميل دهلوي، خالد السعد، خالد قرملي، سراج حامد زهران، الدكتور عبدالرحمن العمري، عبدالرشيد عطار، عبدالغني قستي، عبدالله بحيري، عبدالله الحصين، عبدالله الداري، عبدالله عمر خياط، عبدالوهاب شيخ، عبدالوهاب عبدالواسع، علي أبو العلا، علي حسين فدعق، عمر عبدربه، فؤاد خطيب، كامل سندي، محمد عبدالله مليباري، محمد عارف، معتوق حسنين، وهاشم شقدار.