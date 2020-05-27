نفذت وزارة النقل ضمن جهودها في إطار تحسين جودة الطرق ورفع مستوى السلامة لمستخدميها، إصلاح واستبدال وتركيب فواصل التمدد لـ (8) جسور، على طريق الجنادرية والملك فهد، وذلك استغلالا لفترة منع التجول وقلة الحركة المرورية في مدينة الرياض.

وتأتي هذه الأعمال ضمن عدة أعمال تعكف الوزارة على تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشاريع ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والآداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن وزارة النقل تواصل أعمالها على باقي الجسور إضافة إلى مشاريع الصيانة والسلامة الدورية، بهدف رفع مستوى السلامة على الطرقات، واستغلال فترة منع التجول في إنجاز العديد من المشاريع.