في إطار مبادرة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة تحت شعار «عطاؤكم يستحق العطاء»، وزعت اللجنة التجارية 300 هدية رمزية على رجال الأمن في ميادين العمل، تقديراً للجهود التي تبذلها القطاعات العسكرية والأمنية في دعم الاحترازات والتدابير الوقائية لجائحة «كورونا» لسلامة المواطن والمقيم.

أوضح ذلك رئيس اللجنة التجارية الدكتور أكرم شعيب سلامة، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في هذا المجال.

من جانبه، أشار نائب رئيس اللجنة أيمن أبو طربوش، إلى أن اللجنة التجارية تعمل ضمن مبادرات اللجان القطاعية والنوعية واستراتيجية مجلس الإدارة لتعزيز دور قطاعات الأعمال المختلفة في دعم القطاعات الصحية والعسكرية، والعمل على تقليل تأثير المنظومة الاقتصادية بجائحة «كورونا».