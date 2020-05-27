تتقدم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ممثلة في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة وقطاع الأعمال بمنطقة المدينة المنورة، بالرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وحكومتنا الرشيدة، بالشكر على الإجراءات الاحترازية التي راعت صحة المواطن والمقيم في المقام الأول والتقليل من تأثر المنظومة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية من خلال حزمة من المبادرات واللجان التي أدت إلى تجاوز الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها، والتي أتت منسجمة مع الأداء المتكامل لكافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص، خصوصاً في المجال الصحي والأمني والاقتصادي.

وقد شهدت الفترة الماضية العودة التدريجية للأنشطة مما كان له أثر إيجابي في تحفيز الدورة الاقتصادية، مع الموازنة بين المتطلبات الوقائية الصحية واحتياجات الأنشطة الاقتصادية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة منير محمد ناصر بن سعد، إلى ما بذلته إمارة منطقة المدينة المنورة بتوجيه ومتابعة الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، من أجل مكافحة الجائحة ومعالجة الآثار المترتبة من خلال لجنة الطوارئ بمنطقة المدينة المنورة، والمساهمة في دعم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مما كان له أثر واضح في تخفيف آثار الجائحة.

وسأل بن سعد الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.