رصدت «عكاظ» اليوم الخامس والأخير من أيام تطبيق قرار منع التجول الكلي في محافظة جدة، والذي يوافق اليوم (الأربعاء)، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19».

ووثقت عدسة «عكاظ» جهود الأجهزة الأمنية في ضبط مخالفات منع التجول الكلي وتطبيق القرار عبر مركبات أمنية متحركة ونقاط ثابتة، رافقت «عكاظ» خلالها رجال الأمن ميدانيا، ورصدت مدى الالتزام التام من قبل المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات، في ظل أداء رجال الأمن مهماتهم للتأكد من تصاريح الفئات المستثناة المسموح لها بالتجول أثناء فترات المنع، عطفا على رصد الملاحظات والمخالفات على من لا يحملون تصاريح تجول.