أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) الإجراءات التي سيتم تطبيقها في مدينة مكة المكرمة، وذلك على مرحلتين، الأولى تبدأ من 8 شوال، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارا من 29 شوال.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المرحلة الأولى تبدأ يوم الأحد القادم الموافق 8 شوال 1441، وتستمر حتى تاريخ 28 شوال الجاري، وتقرر فيها ما يلي:

- السماح بالدخول إلى والخروج من مدينة مكة المكرمة

- رفع منع التجول جزئيا من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء.

- استمرار السماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء.

- استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليا.

- استمرار جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.

- استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المرحلة الثانية تبدأ يوم 29 شوال 1441، وتقرر فيها ما يلي:

- رفع منع التجول جزئيا من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 8 مساء

- السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالإجراءات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

- استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها.

- استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 50 شخصا مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.

- استمرار السماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء.

- منع أي نشاط لا يحقق التباعد الاجتماعي مثل صالونات التجميل، المراكز الترفيهية، صالونات الحلاقة، النوادي الرياضية والصحية دور السينما وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

- إضافة إلى الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في مدة السماح بالتجول، وذلك في المجالات التالية:

* الطلبات الداخلية في المطاعم

* الطلبات الداخلية في المقاهي

- استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها