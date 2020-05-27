أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أنه سيتم بدءاً من يوم الأحد القادم، عودة رحلات الطيران الداخلي في 11 مطارا، فيما ستتم العودة في 13 مطارا يوم الاثنين.

ووفقا لقناة «الإخبارية»، أوضحت هيئة «الطيران المدني» أنه سيتم تطبيق التباعد الاجتماعي بين المسافرين داخل الطائرات.

وأضافت الهيئة أنه لا صحة لأسعار التذاكر المتداولة وشركات الطيران لا تسعى إلى الربحية حاليا.

يذكر أنه تقرر رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال الموافق 31 مايو، وفقا لما أعلنه مصدر مسؤول في وزارة الداخلية فجر أمس (الثلاثاء).