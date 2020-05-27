لقي مواطن في العقد الخامس من العمر مصرعه، وأصيب أربعة آخرون اليوم (الأربعاء)، إثر اندلاع حريق بشقة في حي الروابي جنوب جدة، وتم نقل ثلاثة من المصابين للمستشفى وعولج الرابع في الموقع.

وتمكنت فرق الدفاع المدني بجدة من السيطرة على الحريق، وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تَلَقّت بلاغاً عند الساعة (11:23) من صباح اليوم يفيد باندلاع حريق بشقة بحي الروابي.

وقال القرني: على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بشقة بالدور الثاني بعمارة مكونة من دورين وملحق، حيث كان الحريق كلياً بالصالة، واتضح أن هناك أشخاصاً تحتجزهم ألسنة اللهب، وعلى الفور تمت مباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء باقتحام الموقع وإخراج 6 أشخاص، والعمل على إخماد الحريق بشكل تام.

وأضاف: باشر فريق التحقيق عمله بالموقع؛ لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة، مهيبا بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.