أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 1815 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما تم تسجيل 2572 حالة تعاف جديدة، و14 حالة وفاة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن المملكة كالتالي: الرياض (739)، جدة (325)، مكة المكرمة (162)، الهفوف (118)، الدمام (74)، الخبر (54)، حائل (37)، المدينة المنورة (35)، الجبيل (29)، القطيف (29)، الظهران (26)، خليص (21)، تبوك (18)، الطائف (14)، الخرج (13)، الباحة (10)، بريدة (9)، النعيرية (7)، العارضة (7)، حفر الباطن (6)، خميس مشيط (5)، نجران (5)، المزاحمية (5)، وادي الدواسر (5)، ينبع (4)، السحن (4)، راس تنورة (4)، رويضة العرض (4)، البكيرية (3)، أبها (3)، الجفر (2)، منفذ الحديثة (2)، بيش (2)، جازان (2)، شرورة (2)، القويعية (2)، ضرماء (2)، القريع (1)، ميسان (1)، رنية (1)، محايل عسير (1)، أحد رفيدة (1)، سبت العلاية (1)، البطحاء (1)، بقيق (1)، مليجة (1)، صفوى (1)، سلوى (1)، الدرب (1)، أبوعريش (1)، ضمد (1)، رابغ (1)، عرعر (1)، الدوادمي (1)، السليل (1)، حوطة بني تميم (1)، حريملاء (1)، نفي (1)، ساجر (1)، شقراء (1)، وثيلان (1)، تيماء (1)، ضباء (1).

ووفقا للموقع الرسمي المخصص لتحديثات ومستجدات فايروس كورونا الجديد في المملكة covid19.moh.gov.sa، فقد وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة تراكميا منذ أول ظهور للفايروس في المملكة وحتى اليوم إلى 78.541 حالة، من بينها 27.094 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية، فيما تم إجراء 15.525 مخبرياً دقيقاً جديداً، ليصل إجمالي الفحوص التي أجريت حتى الآن إلى 754.268 فحصاً.

وكشفت إحصاءات الموقع أن إجمالي حالات التعافي بلغ 51.022 متعافياً، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 425 حالة وفاة.