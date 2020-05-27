بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية سهلي ورق زودي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لزودي، ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية سهلي ورق زودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لزودي، راجياً لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.