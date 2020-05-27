أقر أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، خطة العودة الآمنة لموظفي الإمارة ومحافظات المنطقة والتي تتضمن تطبيق كافة الاجراءات والمعايير التشغيلية في بيئة عمل صحية تضمن صحة وسلامة الموظفين.

وأكد أمير المنطقة أن خطة عودة موظفي الإمارة تأتي مُنسجمة مع القرارات التي أصدرتها الجهات ذلت العلاقة في العودة تدريجياً إلى مقرات العمل، وفق المراحل المُعلنة في الأمر الملكي الكريم، مع التأكيد على تقيد الجميع بتطبيق الاحترازات الوقائية.

وأشار أمير المنطقة إلى تفعيل خدمات مركز الخدمة الشامل في الإمارة للرجال والنساء واستقبال المستفيدين وتقديم الخدمات لهم وفق الاجراءات والتدابير الوقائية، إضافة إلى مواصلة تقديم الخدمات عبر القنوات الرقمية.

وتشمل الخطة عودة الموظفين لممارسة أعمالهم في ديوان الإمارة والمحافظات ابتداءً من الأحد القادم بنظام ساعات الدوام المرنة، ووفقاً للنسب التشغيلية المعتمدة في الدليل الإجرائي والتي تُطبق على ثلاث مراحل متتابعة للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل بطاقة 100% بالتزامن مع نهاية شهر شوال الجاري.

وتأتي المرحلة التشغيلية الأولى وفقاً للأولية التي تتطلب وجود الموظفين في مقر الإمارة مع مواصلة منهجية العمل عن بُعد للموظفين المشمولين في المرحلتين الثانية والثالثة وفق متطلبات العمل.

وتشمل الخطة إعادة توزيع المكاتب وتهيئة ممرات الدخول والخروج والتقيد بالتباعد الاجتماعي وتحقيق المسافات الآمنة بين الموظفين وتوفير أدوات التعقيم وإجراء الفحوصات البصرية وقياس العلامات الحيوية على الموظفين والمراجعين والتنسيق مع الجهات الصحية في حالات الاشتباه أو الإصابة -لاقدر الله- لمعالجة الوضع الصحي وتعزيز البرامج التوعية الصحية والسياسات الإجرائية الجديدة من خلال المنصات الإلكترونية.