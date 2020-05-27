أكد وزير الشؤون الاسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه.

وأضاف آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: وفي كل ما ذكر إذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهراً أربع ركعات... ويحرم على المصاب أن يشهدهما.



