أكد وزير الشؤون الاسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه.
وأضاف آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: وفي كل ما ذكر إذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهراً أربع ركعات... ويحرم على المصاب أن يشهدهما.
قرار هيئة كبار العلماء :— د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) May 27, 2020
*من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه ابن ماجه .*
*وفي كل ما ذكر إذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهراً أربع ركعات...*
ويحرم على المصاب أن يشهدهما...https://t.co/ZjHGmsqezZ