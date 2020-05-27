أتمت الخطوط الجوية السعودية جاهزيتها لاستئناف تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة إثر صدور الموافقة في هذا الشان وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وما أعلنته من إجراءات التنظيم إعادة تشغيل الرحلات الجوية داخل المملكة والتي سوف تتم على عدة مراحل.

وتتضمن الخطة التشغيلية للخطوط السعودية، في المرحلة الأولى، تشغيل 60 رحلة داخلية يوميا تشمل مطارات المملكة في كل من الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، أبها، تبوك، جازان، حائل، الباحة، نجران، على أن يتواصل التوسع في التشغيل خلال المراحل التالية حتى اكتمال التشغيل بطاقته الكاملة لجميع مطارات المملكة.

وسيتم تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبر الصالة الجديدة رقم 1- مما يوفر المزيد من الخدمات لضيوف الناقل الوطني والمرونة والانسيابية في العمليات التشغيلية.

وتواصل الخطوط الجوية السعودية في ذات الوقت تشغيل رحلاتها الدولية المخصصة لإعادة المواطنين من العديد من دول العالم إلى المملكة بناء على التوجيهات الكريمة برعاية المواطنين المتواجدين خارج المملكة وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.