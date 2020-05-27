واصلت محافظة جدة الإشراف وإيصال تبرعات حملة «برًّا بمكة» بأرجاء المحافظة والتي وجّه بإطلاقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في الثامن من شعبان الماضي بمحافظات المنطقة لتقديم العون للأفراد والأسر المحتاجة، وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة منع التجول والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد.



ففي إحصائية حديثة وصل عدد المتبرعين منذ انطلاقها وحتى نهاية رمضان 3489 متبرعًا بمجموع تبرعات تجاوزت مليوني تبرع، استفاد منها أكثر من مليون ونصف أسرة.