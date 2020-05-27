دفع رفع منع التجول في مناطق المملكة والذي يسري تنفيذه غداً (الخميس)، الكثير من الأسر لبيع مستلزمات الترفيه التي كانت تستخدمها طوال فترة الحجر المنزلي.

وأظهر أحد مواقع الحراج عرض «الكيرم» ـ تلك اللعبة التي كانت ميدانا للتحدي والمنازلات في المنازل وخلت منها الأسواق ـ للبيع وبأعداد كبيرة، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان رفع منع التجول وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً في مناطق المملكة.

وكان الكثير من العائلات قد اقتنت «الكيرم» في بدايات الحجر المنزلي بغرض الترفيه، وخلت منها الأسواق وارتفع سعرها في ذلك الوقت، ليودعها المواطنون ويتم عرضها للبيع.