انتشلت فرق الإنقاذ المائي بالدفاع المدني في جدة طفلاً في الثالثة من عمرة سقط في خزان بحي الثعالبة. وأبلغ المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد عثمان القرني، أن عمليات 911 تَلَقّت بلاغاً عند الساعة ( 02:37) فجر الثلاثاء يفيد بسقوط طفل في خزان مياه. وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط طفل سعودي يبلغ من العمر 3 سنوات بخزان مكشوف الغطاء يقع في ممر المنزل. وتم انتشال الطفل وهو في حالة حرجة بواسطة فرق الإنقاذ المائي، ونقل عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.