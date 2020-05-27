أوفدت وزارة الصحة أكثر من 200 ممارس صحي للعمل بالمستشفيات الحكومية بالمدينة المنورة، وأوضح المسؤول عن الفريق الطبي الدكتور عوض العمري، أن الكادر الطبي القادم من الرياض سيقوم بتشغيل العديد من أقسام العناية الحرجة بالمستشفيات الحكومية وتقديم الخدمة عن بُعد من خلال الروبوت المتحرك وتوظيف أحدث التقنيات التكنولوجية في أقسام العناية الحرجة لتوفير رعاية طبية عالية بما يتماشي مع رؤية المملكة 2030.موضحاً أن الخطوة تهدف لرفع مستوى التأهب للجائحة والسعي نحو تخصيص آلاف الأسرة وأجهزة التنفس في العناية المركزة استمراراً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.