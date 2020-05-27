نفذت أمانة الشرقية في اليومين الأول والثاني من عيد الفطر 1016 جولة رقابية تفتيشية، و13 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وسجلت 99 من الإشعارات والغرامات والمخالفات، كما طهّرت 2215 موقعا، للحد من انتشار الفايروس. وأهابت الأمانة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، خصوصا بعد العودة للحياة الطبيعية. وأكدت أن مسؤولية الفرد (المواطن والمقيم) واتباعه للتعليمات الصادرة بهذا الشأن تدل على وعيه، وهو ما يحقق رؤية المملكة في شعبها المتكاتف يدا واحدة لحمايتها واستحقاق العيش فيها. ودعت الأمانة لضرورة تعاون الجميع مع الإجراءات المتخذة كافة بهدف حماية الوطن ومن فيه، من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.