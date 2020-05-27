ناقش أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز خطة غرفة العمليات المشتركة للفترة القادمة بعودة الحياة إلى طبيعتها، منوها بما قدمته الدولة من دعم للقطاع الصحي من أجل المحافظة على سلامة وصحة الإنسان، وقدرة القطاع الصحي على مواكبة المرحلة القادمة، مؤكدا إعطاء سلامة وصحة المواطنين والمقيمين أولوية في الخطط التي سيتم تنفيذها.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس (الثلاثاء)، عن بُعد، مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة. واستعرض في بداية الاجتماع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة رئيس غرفة العمليات المشتركة الدكتور حسن الشهراني خطة غرفة العمليات بما يتوافق مع الأوامر الكريمة التي صدرت للعودة للحياة الطبيعية تدريجيا، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوعي بضوابط التباعد الاجتماعي.كما جرى اعتماد نقطة فرز من القطاع الصحي الخاص على مدخل مدينة سكاكا من الجنوب في ضاحية قارا، والموافقة على إضافة أعضاء لغرفة العمليات المشتركة بما يتوافق مع المرحلة القادمة.