كشف المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، ملابسات ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم (الثلاثاء)، بشأن حريق وتصاعد دخان بأحد مراكز التسوق في مدينة جازان.

وأوضح الغامدي أن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغاً في تمام الساعة 01:54 من مساء اليوم، يفيد باندلاع حريق بجانب أحد المراكز التموينية بمدينة جازان.

وأشار إلى أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، حيث اتضح أن الحادثة عبارة عن احتراق مخلفات أوراق وكراتين طبليات وأخشاب خلف السوق، وتمت أعمال المكافحة والسيطرة على الحريق ومنع انتقاله للسوق المجاور دون إصابات.

وأضاف متحدث الدفاع المدني: «بعد المعاينة من قبل المختصين بالدفاع المدني، تبين أن سبب الحادثة عائد إلى إهمال العمالة التابعة للسوق في جمع المخلفات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل ذلك مستقبلاً».