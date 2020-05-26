وقفت لجنة سكن العمالة بمحافظة جدة، على ٥٩١ مبنى بالمحافظة منذ انطلاق أعمالها في الرابع من شهر شعبان الماضي، بالتنسيق مع ١٢ جهة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وشملت تلك الجولات إجراء المسح النشط لأكثر من ١٠٨,٠٠٠ عامل والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن إضافة لتأكيد الفحص لكل عامل وإعداد سجل متابعة صحي خاص به وتوفير غرف عزل حال الاشتباه بالإصابة بالفايروس.

فيما وقفت اللجنة خلال الفترة الماضية على نقل العمالة إلى مواقع حكومية بعد تجهيزها بشكل سريع وفق المتطلبات الصحية والبلدية والتنسيق مع الجمعيات المتخصصة لتقديم الإعاشة لهم.