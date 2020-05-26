فيما أعلن الدفاع المدني بمنطقة جازان إصابة 3 نساء إثر سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية الإيرانية من اليمن باتجاه قرية حدودية في جازان، أكد شقيق المصابات زاهر المالكي لـ«عكاظ»، أن محاولات الحوثيين لقتل فرحتهم بعيد الفطر بفعل إجرامي باءت بالفشل.

جاء ذلك بعد تضرر منزل عائلته ووالده بقرية شريج بآل نخيف بالداير في الحد الجنوبي، مبيناً أن الأضرار والإصابات طالت بعض أفراد أسرته والمنزل وعددا من السيارات.

‏وأضاف المالكي: «هذه المحاولة البائسة تسعى لتسجيل نصر وهمي، وفي كل مرة تؤكد هذه المليشيات الإجرامية أنها عدو للإنسانية ولا تنشد السلام»، لافتاً إلى أن حالة شقيقاته المصابات مستقرة.