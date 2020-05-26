أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن صدور الموافقة الكريمة على استئناف الرحلات الجوية الداخلية ابتداءً من يوم الأحد القادم، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة فايروس كورونا المستجد.



وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أنها أكملت استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، وذلك لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن استئناف الرحلات الجوية الداخلية سيكون على مراحل، ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال اسبوعين، إذ تتضمّن المرحلة الأولى تشغيل المطارات الآتية: (الملك خالد الدولي بالرياض، الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الملك فهد الدولي بالدمام، الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، أبها الدولي، الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، حائل الدولي، الملك سعود بالباحة، ومطار نجران).