كشفت مصادر لـ«عكاظ»، أن الخطوط الجوية السعودية أتاحت الحجز على الرحلات الداخلية عبر جميع منصاتها الإلكترونية.وأكدت المصادر أن «السعودية» فتحت باب الحجز لاستقبال طلبات السفر بين مناطق المملكة عبر منصاتها، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في المطارات لاستئناف الرحلات بين المدن والمحافظات وفقاً للتوجيهات السامية.