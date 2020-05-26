كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تجهيز خطب الجمعة عبر البوابة الإلكترونية يلتزم بها أئمة المساجد الرسميين ليختاروا منها ما يشاؤون، في حين تترك حرية الاختيار لخطباء الجوامع المعتادين على تجهيز الخطب في الموضوعات المناسبة التي يختارونها.



وقال في تصريح لبرنامج الراصد عبر قناة «الإخبارية»: إن الوزارة وضعت كل التوقعات المحتملة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وتمت دراسة كافة الإجراءات التي تم التأكيد فيها على منسوبي المساجد فيما بعد، الأمر الذي يحتم على كافة رواد المساجد الالتزام بها.