رفع سفير خادم الحرمين الشريفين في بنغلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، باسمه ونيابةً عن منسوبي السفارة والمكاتب الفنية التابعة لها، التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة عيدالفطر المبارك.

وسأل السفير الدحيلان، الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة والشعب وقد منّ علينا برفع الوباء والبلاء عنا وعن الإنسانية جمعاء، وأن يحفظ وطننا الغالي وقيادته المباركة لقاء ما قدمته من تضحيات وتسخير للإمكانات وبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ الإنسان السعودي وسلامته ومبادراتها الكريمة في تعزيز الجهود الدولية لمقاومة هذه الجائحة بدعم سخي في مجالات التصدي لها والتخفيف من آثارها.