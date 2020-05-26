عبر مدير الصحة المهنية والحماية من الإشعاع في صحة المدينة المنورة الدكتور عمار الرديعان، عن سعادة وامتنانه وشكره لله بأن تفضل عليه بالشفاء بعد إصابته بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وروى الرديعان لـ«عكاظ» قصته مع رحلة التعافي من «كوفيد-19»، إذ قال: شعرت بأن الأيام تخنقني وتعزلني عن أحبتي: أمي وزوجتي وابنتي وأهلي، خوفا عليهم من العدوى.

وأضاف: كانت أياما طويلة ومفزعة، توهمت خلالها كثيرا من الأعراض والآلام التي عرفتها -بحكم عملي طبيبا- عن هذا الغامض الغادر الذي بدأ يتفشى، رغم كل الاحترازات التي كنا نقوم بها لمواجهته، ووجدت نفسي فجأة أحد المصابين، وتوجهت إلى الله بأن يحمي عائلتي منه، وأن لا أكون سببا في نقل العدوى لهم.

وتابع: عزلت نفسي 32 يوما، وكنت مع كل مسحة جديدة أتأمل أن تكون الأخيرة وأرجع لأهلي، وكنت أخفي خيبة أملي في كل مرة، وأتظاهر أمام أمي وزوجتي بأنني بخير، حتى حانت المسحة الأخيرة التي أعلن شفائي من الفايروس وانتصاري على كورونا بفضل من الله ثم العناية الصحية التي قدمتها حكومتنا الرشيدة.

وتابع في حديثه: أنا الآن أمارس عملي وعدت لحياتي من جديد، والعيد بالنسبة لي عيدان، وسأعود إلى مهماتي في مواجهة كورونا مع إخواني وأخواتي الأطباء والممارسين الصحيين.