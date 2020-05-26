واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، تقديم خدماتها لقاطني المخيم.

حيث راجع العيادات أمس (الاثنين) 279 مريضاً، بينما استقبلت عيادة الباطنية 14 حالة، وعيادات الطب العام 84 مريضاً، كما استقبلت عيادة الأطفال 53 طفلًا، وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، فيما راجع قسم الطوارئ 29 مريضا، وقسم عيادة الأسنان 8 حالات.

واستقبلت العيادة النسوية 49 امرأة تمت معاينتهن وفحصهن وصرف الأدوية اللازمة لهن، وراجع عيادة الأذن والأنف 8 مرضى ممن يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما جرى عمل تحليل لـ21 مراجعاً بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وتم إجراء صور أشعة لـ11 مريضاً، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 198 وصفة طبية.