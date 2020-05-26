أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن إتاحة المشي داخل الأحياء ينسجم مع عودة إقامة الصلوات في المساجد أثناء منع التجول بالمرحلة الأولى.

وجاء تأكيد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، تعقيبا على التساؤلات التي أعقبت إعلان تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً، وذلك ابتداء من يوم الأحد 8 شوال الموافق 31 مايو، وحتى نهاية يوم السبت 28 شوال الموافق 20 يونيو.

وتضمن إعلان تغيير ساعات منع التجول الذي صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية فجر اليوم (الثلاثاء)، السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وتمحورت التساؤلات حول أداء صلاتي الفجر والعشاء، إذ يدخل وقتاهما ضمن ساعات منع التجول، إذ إن وقت صلاة الفجر يبدأ من بعد الساعة الرابعة فجراً، مع وجود تفاوت في التوقيت باختلاف المدن، فيما يحين وقت صلاة العشاء من بعد الساعة الثامنة مساء، وهو ما تطرق إليه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أثناء حديثه في المؤتمر الصحفي المشترك للإيجاز اليومي لكشف مستجدات كورونا في المملكة.

يذكر أن إعلان المصدر المسؤول في وزارة الداخلية كشف أنه ابتداءً من يوم الأحد 29 شوال الموافق 21 يونيو ستتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول -فيما عدا مدينة مكة المكرمة- مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.



