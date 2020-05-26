أكد تطبيق «توكلنا» أن تصريح التموين داخل الحي يكون أثناء منع التجول الكلي خلال فترة السماح داخل الحي المعلنة من وزارة الداخلية، ويشترط الوجود في مكان السكن عند الطلب.

وأوضح التطبيق أن التصريح من دون حد أسبوعي، ونطاقه لا يتجاوز ثلاثة كيلومترات من السكن، وينتهي التصريح بنهاية فترة السماح، مشيرا إلى أنه عند طلب تصريح تموين سواء داخل الحي أو طارئ يلزم الوجود في مكان السكن المسجل بالتطبيق.

وكشف تطبيق «توكلنا» أنه عند تجاوز النطاق المحدد للتصريح، سيتم التنبيه من قبل التطبيق، ويتحول التصريح إلى المنع باللون الأحمر، ويكون الفرد عرضة للعقوبات النظامية من الجهات الأمنية، منوها إلى أن التصريح للأفراد وليس للمركبة.

يذكر أن كل فرد سواء كان رب أسرة أو تابعا أو مكفولا عمره 15 عاما وأكثر يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل وساري المفعول عبر تطبيق «توكلنا».