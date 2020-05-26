أطلقت أمانة منطقة الرياض في أول أيام العيد عدداً من الفعاليات الفرائحية ابتهاجاً بموسم العيد، مراعية الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.وبدأت الفعاليات بتوزيع آلاف العيديات في المستشفيات والمحاجر الصحية الفندقية والجمعيات الخيرية وعلى رجال الأمن العاملين في الميدان، في إطار حرصها على نشر البهجة والسرور في جميع أنحاء العاصمة.كما طرحت الأمانة مسابقة أفضل صورة وفيديو بالعيد، التي تمتد على مدى 3 أيام، وتنفيذ فعالية إطلاق البالونات في سماء مدينة الرياض عند الساعة الخامسة عصراً تعبيراً عن الفرح والمسرات، إلى جانب أمسية شعرية في أولى ليالي العيد، وأتاحت لسكان منطقة الرياض الاستفادة من بطاقات المعايدة الإلكترونية، التي تمكنهم من إضافة أسمائهم عليها وإهدائها، كما أطلقت فلتراً للصور بطابع فرائحي عبر تطبيق سناب شات.