أجرى قطاع الصحة بمحافظة العويقيلة التابعة لمنطقة الحدود الشمالية أمس الأول (الأحد) 646 فحصاً طبياً للكشف عن فايروس كورونا المستجد بمداخل المحافظة عبر نقاط الفرز البصري.وقامت الفرق الطبية والصحية بمستشفى العويقيلة العام وإدارة المراكز الصحية في القطاع بجولات ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على الوافدين داخل مقرات سكنهم بالمدارس في المحافظة، تم خلالها قياس درجات الحرارة للقاطنين، والتحقق من عدم وجود أعراض فايروس كورونا عليهم، وأخذ عينات منهم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية الصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.