أكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان سعود الشائع أن التجمع يعمل على خطة شاملة للرعاية الصحية لتوفير الخدمات الطبية الاستشارية في جميع مستشفيات المنطقة، مع الالتزام بجميع سياسات مكافحة العدوى للوقاية من فايروس كورونا المستجد.وبين الدكتور سلطان الشائع، خلال لقائه أمس بمديري المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالمنطقة، أن جميع المستشفيات بالمنطقة بذلت جهوداً كبيرة للتصدي لجائحة كورونا سواء داخل المستشفيات أو على الصعيد المجتمعي، كان لها الأثر الكبير في رفع نسبة الوعي والحد من انتشار الوباء، داعياً إلى مواصلة الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.يذكر أن التجمع الصحي بمنطقة القصيم، أطلق 85 مبادرة خلال جائحة فايروس كورونا لتوفير الخدمات الصحية للمرضى والمستفيدين في منازلهم، دون الحضور للمنشآت الصحية، وذلك تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها التجمع الصحي؛ للوقاية من فايروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره.