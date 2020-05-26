استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه تبوك خلال شهر رمضان 11907 بلاغات، منها 2383 بلاغاً عن حوادث وحالات مرضية، و2223 بلاغاً عن طريق تطبيق «أسعفني».وأوضحت إدارة الاتصال المؤسسي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك أن فرق العمليات بفرع الهلال الأحمر بتبوك والمراكز التابعة له تقدم الخدمات الطبية والإسعافية من خلال 26 مركزاً إسعافياً يضم 34 فرقة إسعافية تسهم في مباشرة الحالات التي تستدعي الحاجة الوصول إليها في الوقت الأقل.وأكدت الإدارة جاهزية فرق الهلال الأحمر بتبوك والمراكز التابعة لها بكوادرها كافة طوال العام، مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية متى ما دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى القيادات الميدانية والمساندة التي هي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 وعبر التطبيق الإلكتروني «أسعفني».